مصري يقتل ابن عمه بـ 25 طلقة نارية: ” شال البطانية من عليا وأنا نايم “

القاهرة(صدى):

قتل شاب مصري ابن عمه بـ25 طلقة في محافظة أسيوط جنوب القاهرة، لقيام المجني عليه بسحب البطانية من عليه أثناء نومه لإيقاظه.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، على خلفية قيام الأخير برفع البطانية عن المتهم وهو نائم، في محاولة لإيقاظه، الأمر الذي تسبب في مضايقة المتهم، وحدث شجار بينهما؛ فأشهر المتهم بندقية آلية كانت بحوزته وأطلق 25 طلقة نارية في بطن المجني عليه، ما أودى بحياته.