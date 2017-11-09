رصد 126 مخالفة لـ ” قرار التأنيث ” في جدة

نايف السالم(صدى):

قام فريق وزارة العمل بجولة قادها مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني، مساء أمس الأربعاء، ونجحت في رصد 126 مخالفة لقرار التأنيث شملت أحد الأسواق التجارية بشمال محافظة جدة.

وشارك في الجولة 15 مفتشاً ومدير عام التفيش بالمنطقة ومدير مكتب العمل بجدة بالإضافة إلى الرافد الأمني.

ورصد المفتشون سيدات لا يحملن هويات نظامية ويعلمن في محلات لإيهام فريق التفتيش أنهن سعوديات، كما تم العثور على محلات مشرعة الأبواب داخل السوق حيث تمكن العاملون بها وهم من الوافدين، من الهرب كما لوحظت أبواب محلات مغلقة بعد هروب العاملين بها.