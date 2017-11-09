بالصور.. كوب قهوة يتسبب في إغماء قرد
تعرض قرد للإغماء لمدة 10 ساعات، عقب سرقة كوب من القهوة من أحد السائحين وتناوله فسقط مغشياً عليه.
وأكدت الصحف المحلية التايلاندية، أن القرد الصغير أغمى عليه بسبب جرعة زائدة من الكافيين بعد سرقة كوب من القهوة من سائح، حيث قفز القرد على دراجة السائح النارية في بانكوك وسرق القهوة ليروي عطشه.
وتم استدعا الأطباء البيطرين عندما انهار على الطريق، وبعد عشر ساعات من تلقى العلاج تعافى أخيرا من الآثار السيئة للقهوة.
وأفادت الصحف المحلية أن القرد البالغ من العمر 6 أشهر ربما حاول تقليد شخص كان يحتسي القهوة، وطلبت الشرطة من الجمهور أن يكونوا أكثر حذرا عند ترك الطعام أو المشروبات في المناطق التي يرتادها قرود المكاك.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5831 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه يحليله😁😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 12507 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37607 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15301 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه مسكين
alfahd42[ عدد التعليقات: 12507 ] نشر منذ 2 ساعتين
عكس برق اذا شرب القهوه يصحصح يصير مثل البعير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21480 ] نشر منذ 1 ساعة
يا قطع قلبي عنه سرقها يمكن ضميان بس ماربح
ياليت اللي يسرقون يتعظون منه هذا اغمي عليه وما يدري عن شي. لان ما عنده هقل.
بس من يسرق وعنده عقل بيدري عن كل شي لو يغمى عليه ميت مره بيصحونه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21480 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه هههههههههههههههههه اخي الفهد برق مخلوق ملائكي