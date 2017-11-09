بالصور.. كوب قهوة يتسبب في إغماء قرد

بانكوك(صدى):

تعرض قرد للإغماء لمدة 10 ساعات، عقب سرقة كوب من القهوة من أحد السائحين وتناوله فسقط مغشياً عليه.

وأكدت الصحف المحلية التايلاندية، أن القرد الصغير أغمى عليه بسبب جرعة زائدة من الكافيين بعد سرقة كوب من القهوة من سائح، حيث قفز القرد على دراجة السائح النارية في بانكوك وسرق القهوة ليروي عطشه.

وتم استدعا الأطباء البيطرين عندما انهار على الطريق، وبعد عشر ساعات من تلقى العلاج تعافى أخيرا من الآثار السيئة للقهوة.

وأفادت الصحف المحلية أن القرد البالغ من العمر 6 أشهر ربما حاول تقليد شخص كان يحتسي القهوة، وطلبت الشرطة من الجمهور أن يكونوا أكثر حذرا عند ترك الطعام أو المشروبات في المناطق التي يرتادها قرود المكاك.

