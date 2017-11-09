بالصور.. عرض باجاني هوايرا المذهلة بلمسات حمراء ومن ألياف الكربون للبيع

متابعات(صدى):

هذه النسخة من باجاني هوايرا تعتبر رقم 57 ويعتقد أنها واحدة من الموديلات الأولى من السيارة التي وصلت للولايات المتحدة ويمكن تمييز هذه السيارة هنا بحلة خاصة تعتبر مزيج من اللمسات الحمراء ولمسات أخرى من ألياف الكربون اللامعة. وهذه السيارة الايطالية الخارقة زودت بباقة Pacchetto Tempesta الاختيارية وهذا يعني أنها ستأتي بمجموعة من التجهيزات الخاصة.

وتشمل هذه التجهيزات مشتت أمامي محسن وعجلات جديدة ومشتت خلفي شرس ونظام عادم مطور وربما لا تكون هذه النسخة بنفس مستوى نسخة هوايرا BC ولكنها لم تأتي بنفس مستوى التجهيزات. ورغم أن عمر هذه السيارة يتجاوز 3 سنوات ولكنها لم تقطع سوى مسافة 1023 كم فقط كما أن مقصورة السيارة تبدو جديدة تماماً وتجمع في داخلها مزيج من الفرش الجلدي الأسود والأحمر وفرش ألكانتارا أسود بجانب أجزاء ألومنيوم مصقولة وألياف كربون لامعة.

ولم يعلن بائع هذه السيارة عن السعر المطلوب فيها بصورة مبدئية ولكن يعرف أن من يرغب في مثل هذه السيارة على أن يجهز أكثر من مليوني دولار لشرائها.