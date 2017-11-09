خادم الحرمين يوافق على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات أمام ملاك الهجن

نايف السالم(صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك حرصاً منه – أيده الله – على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات.

وبناء على ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل بالسماح لملاك الإبل بالمشاركة هذا الموسم حرصاً على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات لتكون المشاركات على المستوى المطلوب واللائق بمكانة المملكة.

كما وجه سمو ولي العهد أن تشتمل الإجراءات على تعديل مدة التصريح للمشاركة في مسابقات الهجن التي تقام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى أن تقوم الوزارات والجهات ذوات العلاقة بتسهيل إجراءات الدخول والخروج لأصحاب الإبل المشاركة في الموسم الحالي ، بالإضافة لمراجعة وإعادة دراسة الأوامر والتعليمات الصادرة والمنظمة لرياضة سباقات الهجن ، ومراجعة مسودة اللائحة التنظيمية لرياضة سباقات الهجن بالمملكة للخروج برؤية موحدة تعالج جميع الإشكاليات والمعوقات بما يدعم هذه الرياضة ، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سرعة خروج الهجن من المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتخصيص مسار مستقل لها .