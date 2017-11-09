ريما بنت بندر ووزيرة الرياضة البريطانية يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

ماجد محمد(صدى):

استقبلت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية صباح الخميس، السيدة ترايسي كراوتش وزيرة الرياضة البريطانية والوفد المرافق لها، وذلك في مكتبها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الرياضي بين البلدين وبحث تعزيز البرامج المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الرياضة البريطانية.

وحضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العامة للرياضة محمد الحميضي.