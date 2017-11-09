صالح جمعة لاعب الأهلي المصري يقترب من النصر
اقترب صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، من الانضمام لنادي النصر، الذي يرغب في ضمه حيث قدم له عرضا مغريا، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
جدير بالذكر أن صالح جمعة يسعي للرحيل عن الأهلي المصري، في يناير المقبل، بعد دخوله في أكثر من أزمة مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، بسبب عدم التزامه في الفترة الأخيرة، وخاصة الغياب عن تدريبات التأهيل قبل لقاء الوداد، في نهائي إفريقيا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12507 ] نشر منذ 2 ساعتين
صاحب غيابات مانبيه
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 54 دقيقة
تخبط واضح في جلب اللاعبين الاجانب بقيمة السته جيبوا 4 لاعبين على مستوى عالي يشيلون الفريق شيل مدافع افضل من ابو قناع ولاعب وسط صانع لعب و جناح ايسر ومهاجم هداف من الطراز الاول