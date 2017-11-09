صالح جمعة لاعب الأهلي المصري يقترب من النصر

ماجد محمد(صدى):

اقترب صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، من الانضمام لنادي النصر، الذي يرغب في ضمه حيث قدم له عرضا مغريا، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن صالح جمعة يسعي للرحيل عن الأهلي المصري، في يناير المقبل، بعد دخوله في أكثر من أزمة مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، بسبب عدم التزامه في الفترة الأخيرة، وخاصة الغياب عن تدريبات التأهيل قبل لقاء الوداد، في نهائي إفريقيا.