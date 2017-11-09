” الخدمة المدنية ” تدعو الخرجين للتقدم على 3366 وظيفة صحية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن توفر 3366 وظيفة صحية، وطالبت المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين والراغبات في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 19-2-1439هـ.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (3366) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي:

المجموعة عدد الوظائف المجموعرجال نساءطبيب مقيم 1795 508 2303طبيب مقيم اسنان 123 18 141صيدلي 44 25 69أخصائي صحي 257 577 834فني 15 0 15مساعد صحي 4 0 4المجموع 2238 1128 3366أولاً : مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة:

رابط التقديم على الأنترنت الجنس الفترة الزمنية للتقديم إيضاحاتهنا

من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة .رجال 23 – 2 – 1439هـ 24 – 2 – 1439هـنساء 25 – 2 – 1439هـ 26 – 2 – 1439هـثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) في نظام جدارة :

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها .على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل الوزارة أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء(.ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان في نظام جدارة والشروط والضوابط العامة:

من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم “ العالي ” للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكةإنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع العلم بأنه يمكن لخريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب التقدم لشغل الوظائف الصحية كأولوية ثانية في الترشيح بعد المنتظمين.

الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة أولاً لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة فقط.)المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.رابعاً : إيضاحات عــامــة للمتقدمين والمتقدمات في نظام جدارة :

هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ( الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.مسئولية البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نموذج جدارة على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.على كل (متقدم/ــه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

تاريخ إنهاء فترة الامتياز يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الفقرة أولاً من هذا الإعلان (رجال/نساء).الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل التراكمي ، أقدمية التخرج ) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه ، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المجموعة والمسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.ستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية هنا .

من يتم إعلان (اسماؤهم/ن) اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن (لا يراجع/لا تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.