وقف تقديم رانج روفر إيفوك بثلاثة أبواب في الولايات المتحدة

عادل الحربي(صدى):

قررت لاندروفر وقف تقديم موديل رانج روفر إيفوك بثلاثة أبواب في الولايات المتحدة, وقالت تقارير أن صانع السيارات البريطاني قرر وقف تقديم السيارة بسبب ضعف الطلب عليها هناك, مع تفوق الموديلات بخمسة أبواب والنسخة المكشوفة ببابين, وستتواصل مبيعات إيفوك بثلاثة أبواب في باقي الأسواق الأخرى في العالم.

وفي محاولة لتطوير السيارة متعددة الاستخدامات, فإن لاندروفر تعمل على تطوير الجيل التالي من السيارة المتوقع وصوله للولايات المتحدة في نهاية عام 2018 كموديلات 2019, وسيحتفظ الموديل الجديد بنفس هيكل الانتاج D8 كما في الموديل الحالي ولكنه سيحصل على باقة من التقنيات الجديدة التي سوق تظهر في هذا الطراز مع ملامح مستوحاة من رانج روفر فيلار.