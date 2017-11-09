بالصور.. الدفاع المدني يفصل التيار الكهربائي عن مرفق إيواء سياحي بينبع

طلال الغامدي(صدى):

قامت قوات الدفاع المدني بمحافظة ينبع، بقطع التيار الكهربائي عن أحد مرافق الإيواء السياحي بالمحافظة؛ لعدم الحصول على ترخيص ولعدم توفر متطلبات السلامة الواجب مراعاتها.

ومن جانبه، قال العقيد خالد مبارك الجهني؛ المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إن ” الدفاع المدني قام بفصل التيار الكهربائي بالتنسيق مع مكتب الكهرباء بينبع لأحد مرافق الإيواء السياحي بالمحافظة لخطورتها المتمثلة لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص الدفاع المدني “.

وأضاف “الجهني”: ” أن هذا القرار جاء في ظل عدم توفر متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في مثل تلك المنشآت، واستكمال كافة الإجراءات النظامية لذلك، كما أنه لن يتم التهاون مع مخالفى نظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية “.