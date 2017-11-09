اللجنة الخماسية بجدة تغلق قسم للبنين في مدرسة عالمية

نايف السالم(صدى):

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بحجب المواقع المخالفة في جدة؛ إغلاق قسم البنين بمدرسة عالمية في المحافظة بعد مضي ثلاثة أعوام على افتتاح هذا القسم نظراً لعدم وجود تصريح.

وقال حمود الصقيران؛ الناطق باسم ” تعليم جدة ” مدير إدارة الإعلام: إن ” المدرسة ليست مصرحا بها نظاميًا، ولم تكن تحت إشراف أي جهة، وسيتم تقييم مستوى طلابها ومعالجة تسجيلهم في مدارس أخرى بحسب رغبة أولياء أمورهم “.

ومن جانبهم أعرب أولياء أمور الطلاب عن استيائهم بسبب السماح للمدرسة بالعمل طوال هذه الفترة، وتساءلوا: ” أين مفتشو التعليم خلال تلك الفترة؟ “. مضيفين: ” المدارس احتسبت الرسوم على أبنائنا منذ بداية العام الدراسي ولم يتبق على اختبار الفصل الدراسي الأول إلا أقل من شهرين، ويجب على التعليم حلّ تلك المشكلة “.

يذكر أن اللجنة الخماسية مكونة من ” التعليم ومكتب العمل وشركة الكهرباء والشرطة ” .