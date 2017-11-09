فريق طبي ينقذ شابا من الموت أصيب بتمزق الأورطي في ينبع

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية من إجراء عملية باستخدام القسطرة التداخلية لثلاثيني تعرض لتمزق حاد ونزيف بالشريان الأورطي الصدري .

وكان الشاب قد تعرض لحادث تصادم عنيف أسفر عن كسور متعددة بالقفص الصدري وتهتك بالرئة مع تجمع دموي في تجويف القفص الصدري وتمزق حاد بالشريان الأورطي وكذلك إصابة بالطحال والشريان المساريقي بالبطن.

وتم شكيل فريق طبي بقيادة رئيس أقسام الجراحة استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية الدكتور كمال بن أحمد الزغبي وقام بوضع خطة علاجية حسب ما تستدعيه الحالة.

وتم توفير الدعامة المطلوبة وإجراء العملية بنجاح للمريض قبل أن ينفجر الجزء المتبقي من الشريان وهو الآن في حالة مستقرة وبصدد استكمال الخطة العلاجية المجدولة.

وقال ” الزغبي “: من المتعارف علمياً أن نسبة الوفاة في حالات تمزق الشريان الأورطي الصدري الحادة تصل إلى أكثر من 90%، ويعود ذلك إلى قوة وحجم الإصابة التي يتعرض لها الجسم المصاب في الحادث.