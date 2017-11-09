لا يوجد عنف أسري.. شرطة تبوك: قضية ” طفل حقل ” جنائية

محمود البلوي(صدى):

قال العقيد خالد الغبان؛ الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، إن قضية ” طفل حقل ” الذي تعرض لعنف جسدي تعتبر قضية جنائية وليست قضية عنف أسري ” .

وأوضح أن القضية تتلخص في ورود بلاغ إلى شرطة محافظة حقل عـن اعتداء شخص سعودي الجنسية يبلغ من العمر 29 عامًا على طفل عمره ثماني أعوام، تم تنويمه بمستشفى المحافظة نتيجة الاصابة التي لحقت به ثم غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم.

وأضاف ” الغبان ” أن الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات غادر المستشفى نتيجة الإصابة التي لحقت به وذلك بعد تلقيه العلاج اللازم، فيما لا يزال التحقيق جاريا مع المتهم.

وأشار الناطق الإعلامي باسم شرطة تبوك إلى أنه تم إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، واتضح أن القضية جنائية وليس هناك أي عنف أسري ولا يزال التحقيـق جاريًا.

وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أصدرت تصريحًا رسميًا، أمس الأول، وجه فيه مدير وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك فهد عبد الكريم الزهراني، الفريق التنفيذي لوحدة الحماية، بمباشرة بلاغ تعرض طفل في محافظة حقل لعنف جسدي من قبل شخص في العقد الثالث مع العمر.

وأضاف التصريح؛ أن التقارير الطبية كشفت عن وجود مجموعة من الكدمات الكبيرة على وجه الطفل من جهة اليسار مع العين وكدمتين على اليد اليسرى من العضد والمرفق مع وجود جروح في مقدمة الرأس وفِي البطن نتيجة تماس كهربائي.

في سياق متصل، صرح فرع الوزارة أنه ” تمت مخاطبة شرطة المحافظة لاتخاذ اللازم إزاء هذه القضية الجنائية، كما خاطبنا مستشفى حقل لتزويد الوحدة بشكل عاجل بتقرير طبي عن حالة الطفل ووضعه الصحي، كما تم مخاطبة منسوبي فرع الوزارة بوحدة الخدمات الاجتماعية الشاملة بمحافظ حقل من أجل سرعة الانتقال ومقابلة الحالة والاطمئنان على الوضع الصحي للطفل وأخذ إفادته ومقابلة جميع أفراد الأسرة وتقييم وضع الأسرة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتقديم تقرير شامل عن الطفل وأسرته ” .

وأوضح فرع الوزارة، أنه بعد الانتقال إلى قسم الشرطة ومقابلة الشخص المعتدي على الطفل، ذكر أنه يعاني من مرض القولون العصبي وأن الطفل كان يؤذيه بشكل مستمر مما جعله يعتدي عليه بالضرب، مبينًا أن الفرع سيقوم بالتواصل للاطمئنان على حالة الطفل من خلال وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك واستكمال جميع الإجراءات وفق نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ولائحتهما التنفيذية.