مدرب أهلي جدة يطلب توقيع عقوبة كبيرة على الثنائي البرازيلي

نواف السالم(صدى):

توعد المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف، لاعبا أهلي جدة، البرازيليين، كلاوديمير وليوناردو سوزا، لتخلفهما عن موعد عودتهما من البرازيل للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة التعاون، 19 نوفمبر الجاري.

وطالب ” ريبروف ” إدارة الأهلي بتطبيق عقوبة كبيرة عليهما، حيث كان يجب عودتهما قبل يومين للمران، لتعويض الجانب البدني بعد فترة الراحة التي منحها لهما الجهاز الفني بسبب فترة التوقف الحالية.

ومن المنتظر وصول اللاعبين مساء غدا الجمعة إلى جدة، والانضمام الى تدريبات الفريق في الملعب الرديف لإستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية أمام وج (أحد فرق الدرجة الثانية)، الأحد المقبل، ضمن تحضيراته للقاء التعاون، الذي يأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.