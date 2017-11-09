سما المصري ساخرة من ياسمين الخطيب: ” تقفيل مصري “

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة سما المصري، على صورة الإعلامية ياسمين الخطيب بعد خضوعها لجلسة تصوير ارتدت خلالها فستانا أحمر، حيث سخرت منها ووصفتها بأنها ثقيلة الدم.

وسخرت سما من الصورة عبر تطبيق إنستجرام ، قائلة ” مين دي يا جدعان؟؟ أنا لقيت كل اللي على النت عمالين يسفوا عليها مع أن شكلها حلو بس دمها يلطش.. ودا أكيد فوتوشوب مش جسمها يعني وإلا تبقي وحش الوحوش ” .

وأضافت ” بيقولوا عليها عطيات بتاعت محمد صبحي.. أول مرة اشوفها والله.. مين البطل دا باه؟؟ تقفيل مصري مفيش كلام ” .