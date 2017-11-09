مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 17.89 نقطة ليقفل عند مستوى 6954.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك, ودار الأركان, ومسك, وحلواني إخوان, والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصادرات, والخزف السعودي, والمجموعة السعودية, وأسواق المزرعة, وسافكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.14% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والطيار، وكيان السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك، والراجحي، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 8.60 نقطة ليقفل عند مستوى 2973.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 126 صفقة.