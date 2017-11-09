بالفيديو.. أمانة عسير تنشر الكلمات الأخيرة للراحل صالح القاضي

محمد بن طحيطح (صدى):

استعرض الحساب الرسمي لأمانة عسير، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، آخر تسجيل لأمين المنطقة الراحل صالح القاضي، قبل أن توافيه المنية في حادث تحطم الطائرة الذي كان يقل الأمير الراحل منصور بن مقرن وعدد من مرافقيه.

وفي المقطع المنشور، يظهر ” القاضي ” وهو يتعهد لخادم الحرمين الشريفين بمواصلة العمل التنموي والانجاز لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كما عرض المقطع عددا من الصور للجولة الأخيرة التي قام بها نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدة مسؤولين منهم أمين المنطقة صالح القاضي.