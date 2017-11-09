بالفيديو.. أمانة عسير تنشر الكلمات الأخيرة للراحل صالح القاضي
استعرض الحساب الرسمي لأمانة عسير، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، آخر تسجيل لأمين المنطقة الراحل صالح القاضي، قبل أن توافيه المنية في حادث تحطم الطائرة الذي كان يقل الأمير الراحل منصور بن مقرن وعدد من مرافقيه.
وفي المقطع المنشور، يظهر ” القاضي ” وهو يتعهد لخادم الحرمين الشريفين بمواصلة العمل التنموي والانجاز لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما عرض المقطع عددا من الصور للجولة الأخيرة التي قام بها نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن وعدة مسؤولين منهم أمين المنطقة صالح القاضي.
رحم الله الأمير #منصور_بن_مقرن وزملاءه قضوا في ميدان خدمة البلاد والعباد، يرجى لهم الخير الكثير عند ربهم ومولاهم.
اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد.
أخر تسجيل للفقيد الراحل #صالح_القاضي #أمانة_عسير#تحطم_طايًره_مروحيه_عسير #مقرن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/Uxw5EHJtUC
— أمانة منطقة عسير (@asirmunicipal) November 9, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22373 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21472 ] نشر منذ 1 ساعة
ألله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين