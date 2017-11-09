عامل يعتدي جنسياً على طالبة

القاهرة(صدى):

أقدم عامل مصري على استدراج طالبة بالمرحلة الإعدادية إلى عقار تحت الإنشاء بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية ، منذ 6 أشهر، واعتدى عليها جنسيًا، حتى حملت منه.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الدخيلة بالاسكندرية بلاغًا من ” ر. ص. ف ” (51 عامًا)، ربة منزل، مقيمة بمنطقة الهانوفيل، بقيام شخص يدعى ” م. ” (لا تعرف باقي بياناته) بالاعتداء جنسيًا على نجلتها ” أ. ع. ع ” (13 عامًا)، طالبة في المرحلة الإعدادية.

واتهمت ربة منزل المتهم في التحقيقات أمام ضباط المباحث باستدراج نجلتها داخل أحد المحلات بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الهانوفيل بدائرة القسم، ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأضافت والدة المجني عليها إن نجلتها شعرت منذ أيام بحالة إعياء وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها حامل في الشهر الخامس، مشيرة إلى أن نجلتها تعرفت على المذكور منذ حوالي 6 أشهر.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى تحديد المتهم ويدعى ” م. ر. ال ” شهرته “م. ال ” (20 عامًا)، مقيم في منطقة أبو يوسف بدائرة القسم.

وألقي القبض على المتهم واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة.