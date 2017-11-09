شرطة جدة تكثف البحث عن طفل مفقود بالخمرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تكثف شرطة جده دائرة البحث عن طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، تاه عن والده الذي خرج من المنزل لأداء صلاة العشاء في المسجد، فلحق به الطفل وضل طريقه.

وأبلغ المواطن محمد الجدعاني، الجهات الأمنية بمحافظة جدة، أن ابنه ماجد، البالع من العمر 4 سنوات، خرج من منزل الأسرة بحي الخمرة، في محاولة للحاق به أثناء ذهابه للمسجد لأداء صلاة العشاء، لكنه لم يعد حتى الآن، وعندما عاد للمنزل لم يجد الطفل، فقام بإبلاغ الشرطة لكن لم يتم التوصل للطفل حتى الآن.

وقال أحد أقارب الطفل، إنه ربما خرج للحاق لوالده بعد خروجه للصلاة وتاه بعدها ولم يستطع العودة للمنزل، مناشدًا من يعثر عليه بإبلاغ الشرطة أو التواصل مع والده على الرقم 0506638011.