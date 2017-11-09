موراتا يكشف أسباب رحيله من ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشف مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الإسباني ألفارو موراتا، أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، طالبه بالبقاء في صفوف الفريق ” الملكي “ولكنه كان اتخذ قراره بالرحيل لأنه كان يرغب في المشاركة لفترة أطول كلاعب سواء جيد أو سيء العب لمجرد اللعب

وقال موراتا عن طلب زيدان بالبقاء مع الريال : سأظل ممتناً لزيدان طيلة حياتي، لأنه منحني فرصة الفوز مرة أخرى بـ ” التشامبيونز ليغ ” واللعب مع ريال مدريد، قال لي: ألفارو، أرى أنه إذا كنت تريد المشاركة باستمرار، فعليك الرحيل .

وتابع موراتا: وقررت أنه من الأفضل لي الرحيل لأن هناك مونديال قادم، وأريد المشاركة فيه، أريد أن أكون عنصراً مهماً داخل منتخب إسبانيا، ولهذا كان يجب أن أحظى باستمرارية أكبر، وهذا ما يحدث معي حالياً .