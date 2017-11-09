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  3. هذا مايحدث عندما لا تتعامل جيدا مع الجرانيت

هذا مايحدث عندما لا تتعامل جيدا مع الجرانيت




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين

قديمه

[ عدد التعليقات: 37597 ] نشر منذ 1 ساعة

لو السواق داخل الغماره ، يمكن مايعيش والله اعلم ,,

,, الحمد لله على السلامه ,,

,, تتبع قواعد السلامه في كل حركه ، شيء ضروري من اجل السلامه ,,,

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