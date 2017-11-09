هذا مايحدث عندما لا تتعامل جيدا مع الجرانيت

الخميس 9
نوفمبر
قديمه
طيب
لو السواق داخل الغماره ، يمكن مايعيش والله اعلم ,,
,, الحمد لله على السلامه ,,
,, تتبع قواعد السلامه في كل حركه ، شيء ضروري من اجل السلامه ,,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
عبدالله[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
قديمه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21472 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37597 ] نشر منذ 1 ساعة
لو السواق داخل الغماره ، يمكن مايعيش والله اعلم ,,
,, الحمد لله على السلامه ,,
,, تتبع قواعد السلامه في كل حركه ، شيء ضروري من اجل السلامه ,,,