” أغويرو ” يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

قال سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي: إن ” ميلان وريال مدريد أظهرا اهتمامًا لضمّي، وقرأت حينها أن ذلك الاهتمام من شأنه قتل حلم إنديبندينتي ” .

جاء هذا التصريح ليؤكد النجم الأرجنتيني، رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه سابقاً، والعودة إلى ناديه السابق.

وأضاف ” أغويرو ” أنه يرغب في اللعب مجدداً مع إنديبندينتي، النادي الذي بدأ مسيرته معه قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2006، ومنه إلى مانشستر سيتي في 2011.

تابع اللاعب الأرجنتيني: ” فكرتي كانت دائمًا العودة لإنديبندينتي عندما ينتهي عقدي مع مانشستر سيتي في 2019، أملك خيارًا لتمديد عقدي لموسم إضافي، لكنه مجرد خيار ” ، قائلًا: ” أقدم مستويات جيدة جداً في الوقت الحالي، أرغب في العودة للأرجنتين مع إنديبندينتي بهذا المستوى ” .