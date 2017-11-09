بالفيديو.. عادل كرم ينتقد مي العيدان لسخريتها من نانسي عجرم وابنتها

أماني الغامدي(صدى):

انتقد الإعلامي عادل كرم ، الإعلامية الكويتية مي العيدان والفنانة وعد ، خلال إحدى حلقات برنامجه ” هيدا حكي ” ، عقب سخريتهما من نانسي عجرم وابنتها الكبرى ميلا .

وعرض كرم خلال الحلقة بحضور اللبنانية أديل ، صور لمي العيدان قبل عمليات التجميل والآن وايضا صورة لوعد من الماضي والآن ، وقامت أديل بانتقادهما قائلة ” نانسي مع اولادها ما في اهضم منهن ” ، وتابعت ” مي ووعد ما في واحده منهما مهضومه ، كيف بدكم تتمسخروا على ولد شو سن سبع سنين وهي احلى منكم بالاصدار القديم والجديد والمستقبل ” .