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بالفيديو.. عادل كرم ينتقد مي العيدان لسخريتها من نانسي عجرم وابنتها

بالفيديو.. عادل كرم ينتقد مي العيدان لسخريتها من نانسي عجرم وابنتها
أماني الغامدي(صدى):

انتقد الإعلامي عادل كرم ، الإعلامية الكويتية مي العيدان والفنانة وعد ، خلال إحدى حلقات برنامجه ” هيدا حكي ” ، عقب سخريتهما من نانسي عجرم وابنتها الكبرى ميلا .

وعرض كرم خلال الحلقة بحضور اللبنانية أديل ، صور لمي العيدان قبل عمليات التجميل والآن وايضا صورة لوعد من الماضي والآن ، وقامت أديل بانتقادهما قائلة ” نانسي مع اولادها ما في اهضم منهن ” ، وتابعت ” مي ووعد ما في واحده منهما مهضومه ، كيف بدكم تتمسخروا على ولد شو سن سبع سنين وهي احلى منكم بالاصدار القديم والجديد والمستقبل ” .

 

 


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