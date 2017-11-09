بالصور.. ” الحربي ” يفتتح معرض اللغة الإنجليزية الأول

عطيه اليوسف (صدى):

أقام قسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بغرب مكة التابع للإدارة العامة لتعليم بمنطقة مكة المكرمة معرض اللغة الإنجليزية الأول يوم الخميس الموافق ٢٠/ ٢/ ١٤٣٩ وبمشاركة العديد من المدارس الحكومية والأهلية وبمختلف المراحلة الدراسية. افتتح المعرض سعادة المساعد للسؤون التعليمية بالادارة العامة للتعليم د. طلال بن مبارك الحربي وسعاد رئيس قسم اللغة الانجليزية بجامعة ام القرى د. علي بن حسن ابو الريش ومدير مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة خالد الجابري.

حضر الافتتاح رؤساء الشعب وممثلي المدارس المشاركة في المعرض ومجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين والطلاب.

يحتوي المعرض على مجموعة متنوعة من الأنشطة والوسائل التعليمية والمجسمات الحرفية والعروض المرئية والتي تعكس مايتم تدريب الطلاب عليه في مادة اللغة الإنجليزية بالاضافة إلى بعض الاعمال الابداعية.

وعلق رئيس شعبة اللغة الإنجليزية بمكتب الغرب الدكتور ممدوح سبحي على أن المعرض هو الاول من نوعه في المكتب والذي يهدف إلى اظهار الانشطة غير الصفية للمادة والتي أعدها طلاب بعض مدارس مكتب التعليم بغرب مكة وبأشراف معلمين التخصص بالمدارس، نسأل الله أن يكون فاتحة خير لمعارض اخرى اكبر تشمل مدارس مكة المكرمة كلها وأن يكون على قدر التطلعات.

وصرح المنسق العام للمعرض المشرف التربوي للغة الإنجليزية محمد العمري بان المعرض فرصة كبيرة لتحفيز الطلاب لتعلم اللغة والإنجليزية واحد قنوات نقل الخبرات بين المعلمين من خلال الاطلاع على الكثير من الانشطة والوسائل المستخدمة في تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية.

وأضاف مشرف اللغة الإنجليزية أ. عبدالرحمن سرتي؛ يعد المعرض وسيلة مميزة لتوثيق اعمال وابتكارات ابنائنا الطلاب و إثراء الميدان بآفكار و وسائل توضيحية تسهم بإيصال المعلومة بيسر وسهولة. واشكر الزميل أ. محمد العمرى لتبني هذه الفكرة واخراجها لارض الواقع.

الجدير بالذكر أن المعرض سيكون متاح لجميع مدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة ولمدة اسبوعين لزيارته والتعرف على محتوياته.

