العثور على ثعبان في سروال شاب ألماني مخمور

برلين(صدى):

اعتقلت شرطة مدينة دارمشتات، غرب ألمانيا، شابًا أزعج السكان بصوته المرتفع حيث كان مخمورا، وبتفتيشه عثر على ثعبان داخل سرواله.

وقالت الشرطة: ” إنه أثناء تفتيش الرجل “لاحظت انتفاخا كبيرا في سرواله ” ، مضيفة: ” أنها وجدت في سروال الشاب البالغ من العمر 19 عاما ثعبانا يبلغ طوله 36 سنتمترا ” .

وتحفظت الشرطة على الشاب لاتهامه بانتهاك لوائح حماية الحيوانات، في حين جرى وضع الثعبان داخل صندوق.