العثور على ثعبان في سروال شاب ألماني مخمور
اعتقلت شرطة مدينة دارمشتات، غرب ألمانيا، شابًا أزعج السكان بصوته المرتفع حيث كان مخمورا، وبتفتيشه عثر على ثعبان داخل سرواله.
وقالت الشرطة: ” إنه أثناء تفتيش الرجل “لاحظت انتفاخا كبيرا في سرواله ” ، مضيفة: ” أنها وجدت في سروال الشاب البالغ من العمر 19 عاما ثعبانا يبلغ طوله 36 سنتمترا ” .
وتحفظت الشرطة على الشاب لاتهامه بانتهاك لوائح حماية الحيوانات، في حين جرى وضع الثعبان داخل صندوق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22373 ] نشر منذ 2 ساعتين
قل ماسكين ثعبان في وضع مخل
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21472 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه اما عاد🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍المثل يقول اذا سرقت اسرق🐫🐫🐫🐫🐫🐫🐫🐫🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37597 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهو عن بينين غادي ، وثالثهما عقاب الشرطه له ,,