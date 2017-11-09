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العثور على ثعبان في سروال شاب ألماني مخمور

العثور على ثعبان في سروال شاب ألماني مخمور
برلين(صدى):

اعتقلت شرطة مدينة دارمشتات، غرب ألمانيا، شابًا أزعج السكان بصوته المرتفع حيث كان مخمورا، وبتفتيشه عثر على ثعبان داخل سرواله.
وقالت الشرطة: ” إنه أثناء تفتيش الرجل “لاحظت انتفاخا كبيرا في سرواله ” ، مضيفة: ” أنها وجدت في سروال الشاب البالغ من العمر 19 عاما ثعبانا يبلغ طوله 36 سنتمترا ” .
وتحفظت الشرطة على الشاب لاتهامه بانتهاك لوائح حماية الحيوانات، في حين جرى وضع الثعبان داخل صندوق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21472 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه اما عاد🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍المثل يقول اذا سرقت اسرق🐫🐫🐫🐫🐫🐫🐫🐫🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪🐪

[ عدد التعليقات: 37597 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماهو عن بينين غادي ، وثالثهما عقاب الشرطه له ,,

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