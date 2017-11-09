المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر شمال النماص

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” تم رصد مساء اليوم هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم