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المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر شمال النماص

المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر شمال النماص
محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” تم رصد مساء اليوم هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم


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