المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر شمال النماص
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” تم رصد مساء اليوم هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22373 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاالحين يجيك واحد ويقول السد
السبب
صارت السدود مصدر الزلازل
عشنا وشفنا🤔