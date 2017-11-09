بالفيديو.. الرئيس الأمريكي وزوجته في ” المدينة المحرمة “

واشنطن(صدى):

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بصحبة نظيره الصيني شي جين بينغ وزوجته بينغ ليوان، ” المدينة المحرمة ” في الصين، والتي تعرف أيضا باسم ” بالاس ميوزيام ” وسط العاصمة الصينية بكين.

وتناول الرئيسان الشاي، في مبنى ” باويون ” المعروف أيضا باسم ” قاعة الكنوز المجسدة ” في القسم الجنوبي الغربي من ” المدينة المحرمة ” التي بنيت في القرن الخامس عشر وتعد من أهم المعالم الأثرية الصينية.

وكان الرئيس الأميركي وصل أمس إلى الصين، ولقي استقبالا حافلا، في إطار جولة آسيوية بدأها في اليابان ثم كوريا الجنوبية، وسيتوجه بعدها إلى فيتنام لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي في دول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

وعقب جولة المدينة المحرمة عقد ” ترامب ” اجتماعا مع نظيره الصيني، اليوم الخميس، وقال إنه واثق من ” وجود حل ” لأزمة كوريا الشمالية.

وأضاف مخاطبا شي جين بينغ أن ” اجتماعنا صباح اليوم كان ممتازا لقد تحدثنا عن كوريا الشمالية وأنا، على غراركم، أعتقد أن هناك حلا “.

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