وزير التعليم: غياب الطلاب وقصور المعلم في أداء واجباته جزء من الفساد

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن غياب الطلاب يعد جزاءً من الفساد، إذا تجاوز الحدود المطلوبة، وأن قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد الذي يجب التصدي له.

جاء ذلك في كلمة للوزير بمقر الوزارة في حضور ملاك ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكتاب الرأي، مشيراً أن وزارة التعليم عبارة عن أربع وزارات، وهي مسؤولة عن التعليم العام والعالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

ولفت أن الوزارة نتطلع إلى علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام، مقدما شكره في نهاية كلمته إلى جميع وسائل الإعلام على حضورها.