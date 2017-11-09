” تعليم الليث ” يعتمد إنشاء ” مركز للتميز “

عبدالرحمن المالكي (صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، إنشاء مركز للتميز، يرتبط به مباشرة، على أن تكون مهامه ومسؤولياته تحقيق معايير التميز المؤسسي لكافة مستويات العمل بإدارة التعليم، والإشراف على جائزة التعليم للتميز ومنسقيها بقطاعي البنين والبنات ودعم المشاركين والمشاركات وتحكيم الملفات وإعلان الفائزين والفائزات في كافة فئات الجائزة، ونشر ثقافة التميز، واستثمار خبرات المتميزين وتنظيم البرامج المناسبة لهم، وإدارة المشاركة في الجوائز المحلية والخارجية من خلال المتابعة وتقييم عمل الأقسام المسؤولة عنها وتقديم الدعم اللازم لهم، العمل على رعاية التميز وتطوير المبادرات النوعية، ورصد الخبرات والتجارب الميدانية وتوثيقها والعمل على إبرازها والاستفادة منها.

وجاء هذا القرار بعدما وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإحداث مراكز للتميز في كل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وتسكين جائزة التعليم للتميز فيها برئاسة مديري إدارات التعليم، وتكليف العاملين فيها من منسقي الجائزة والجهات ذات العلاقة .

من جانب آخر ‏صدر قرار ” البركاتي ” بتكليف المشرف التربوي علي بن حسن المسعودي مديرا لمركز التميز بتعليم الليث ، وتكليف المشرفة التربوية سميرة بنت سعيد المربعي مساعدة لمدير مركز التميز .

وتكليف المشرف التربوي علي بن عبدالله الزهراني منسقا لجائزة التعليم للتميز بقطاع البنين على أن يرتبط بمدير مركز التميز، وتكليف المشرفة التربوية عائشة العيافي منسقة لجائزة التعليم للتميز بقطاع ” البنات ” على أن ترتبط بمساعدة مدير مركز التميز، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام.