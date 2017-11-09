اليابان تدين بشدة استهداف الرياض بصاروخ باليستي

طوكيو(صدى):

أدانت اليابان اليوم الخميس بشدة إطلاق ميليشيات الحوثيين المتمردين صاروخا باليستيا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال السكرتير الصحفي بوزارة الخارجية اليابانية نوريو ماروياما في بيان إن ” اليابان تدين بشدة هذا العمل الذي يهدد أمن وسلامة المدنيين ” ، مؤكداً إلتزام بلاده بحفظ وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت القوات الجوية الملكية السعودية اعترضت مساء السبت الماضي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات حوثية مستهدفة (مطار الملك خالد الدولي) في الرياض.