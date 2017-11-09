  • الخميس 9

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تطبيق مشروع نظام الإفلاس على الشركات ومشاهير مواقع التواصل

تطبيق مشروع نظام الإفلاس على الشركات ومشاهير مواقع التواصل

تطبيق مشروع نظام الإفلاس على الشركات ومشاهير مواقع التواصل
علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار أنها انتهت من مشروع ” نظام الإفلاس ” المتوقع صدوره خلال الأشهر القادمة .

وأوضح المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد اليوم الخميس إن ” نظام الإفلاس ” يأتي ضمن المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيطبّق على كل شخص أو شركة أو كيان لديه سجل تجاري، ويمارس عملًا الهدف منه تحقيق الربح .

وأضاف السعيد هذا النظام سيُطبق أيضاً على مشاهير التواصل الاجتماعي ” يوتيوب وتويتر وغيرهما ” ومواقع التجارة الإلكترونية.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *