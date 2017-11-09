تطبيق مشروع نظام الإفلاس على الشركات ومشاهير مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار أنها انتهت من مشروع ” نظام الإفلاس ” المتوقع صدوره خلال الأشهر القادمة .

وأوضح المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد اليوم الخميس إن ” نظام الإفلاس ” يأتي ضمن المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيطبّق على كل شخص أو شركة أو كيان لديه سجل تجاري، ويمارس عملًا الهدف منه تحقيق الربح .

وأضاف السعيد هذا النظام سيُطبق أيضاً على مشاهير التواصل الاجتماعي ” يوتيوب وتويتر وغيرهما ” ومواقع التجارة الإلكترونية.