أيفون سفاح تكساس يكشف الكثير وأبل تعرض المساعدة

أماني الغامدي(صدى):

تواصلت شركة ” أبل ” الأمريكية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتقديم مساعدتها لفك شيفرة هاتف آيفون يملكه ” سفاح تكساس ” الذي قتل 26 شخصا بإطلاق نار داخل كنيسة منذ أيام.

وقال موقع ” ذي فيرج ” إن منفذ الهجوم كان يحمل هاتفا، من نوع ” آيفون ” ، يتوفر على معلومات حساسة بخصوص الفترة التي سبقت إطلاق النار.

وهاجم منفذ العملية كنيسة تكساس، حيث فتح النار على عدد كبير من مرتاديها فقتل 26 شخصا وأصاب 20 آخرين، في أحدث واقعة إطلاق نار بالولايات المتحدة.

وكان مكتب ” الإف بي آي ” ألقى باللوم، الأربعاء، على الشركة الأميركية (دون ذكر أبل بالاسم)، حيث قال كريستوفر كومبس، عميل بمكتب التحقيقات، إن “القانون لا يتيح حل هذا النوع من المسألة.. لذلك يجب اللجوء إلى الشركة من أجل فك شيفرة الهاتف “.

وذكر كومبس في مؤتمر صحفي ” القانون يمنعنا من دخول واقتحام هواتف الأشخاص”، وتابع ” أستطيع أن أؤكد لكم أننا نعمل بجد للوصول إلى الهاتف “.

وكانت رويترز كشفت في وقت سابق أن ” الإف بي آي ” لم يطلب من شركة أبل الأميركية المساعدة في فتح الهاتف، مشيرة إلى أن جهاز منفذ العملية ” غير معروف ” وما نعرفه إلى حدود الساعة هو أنه يفتح بواسطة ” البصمة “.