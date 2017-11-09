تحذير.. الشيشة تؤثر على الخصوبة وبها 69 مادة مسرطنة

أماني الغامدي(صدى):

أكد وائل جلال؛ المحاضر السعودي الحاصل على الاعتماد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، أن الشيشة لها مخاطر لا ينتبه إليها الكثير من المدخنين مثل ثأثيرها السلبي على خصوبة الرجل والمرأة.

وقال ” جلال ” إن أحد المخاطر التي تسببها الشيشة تتعلق بتأثيرها في وزن الجسم، حيث تزيد نسبة الإصابة بالبدانة الشديدة لدى مدخني الشيشة 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين.، لأنها تخل بعمل الهرمونات، وتعرض الوزن للزيادة نحو 6 كيلو جرامات.

وكان تقرير نشره موقع CDC الأمريكي أشار إلى أن التدخين السبب الرئيس للوفاة في أمريكا؛ إذ يسبب أكثر من 480 ألف حالة وفاة سنويًّا.

وحدد المحاضر وائل جلال، الأضرار الرئيسة للتدخين، ومنها أنه يسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب والشرايين وأمراض السكري وأمراض الجهاز التنفسي والتأثير السلبي في خصوبة الرجل والمرأة، والولادة المبكرة، والموت المفاجئ للجنين، والحمل خارج الرحم؛ ما يسبب تشققات في وجه الطفل وتشوهات عدة.

وأضاف جلال أن التدخين يؤثر كذلك في صحة الأسنان والعظام ويسبب (مياهًا بيضاء) في العين، ويؤدي إلى هشاشة والتهاب في المفاصل وروماتيزم، ويخل بالهرمونات، فيرفع هرمون الذكورة ويخفض التستوستيرون عند الرجال ويخفض الأستروجين عند النساء.

وأوضح جلال أن دخان التبغ في الشيشة يحوي أكثر من 4 آلاف و800 مادة كيميائية؛ منها 69 مادة مسرطنة، كما أن الفحم الناتج عن الاحتراق توجد به مادة كيميائية خطرة على الصحة.