طائرة تجسس إسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية

القدس المحتلة(صدى):

جدد الطيران الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكا بشكل متعمد قرار مجلس الامن رقم 1701.

وأشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إلى أن طائرة تجسس إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية أجواء الجنوب اللبناني من فوق بلدة رميش الجنوبية الحدودية حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الاجواء من فوق بلدة علما الشعب الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.