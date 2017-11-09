القبض على 4 أشخاص تورطوا بعدة سرقات في الجوف

سهو الهشال(صدى):

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف من ضبط اربعة أشخاص سعوديي الجنسية (بالعقد الثاني من العمر) لقيامهم بعدة سرقات منها سرقة بقالة على الطريق بين ضاحية قارا ومركز خوعاء كانت مقيدة ضد مجهول ومن خلال جمع التحريات والاستدلالات تم التعرف على الأشخاص والاستدلال على مكان الدرج المسروق من البقالة بعد التخلص منه كذلك تم ضبط المركبة المستخدمة بالسرقة، وجرى إحالتهم لمركز شرطة قارا والذي قام بإحالة الأطراف للنيابة العامة.

وأعلنت شرطة الجوف عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي لسواء السبيل.