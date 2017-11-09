وزير البيئة يلتقي المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية

سعيد العجل(صدى):

التقى أمس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمعالي المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية السيد فيل هوغان. وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين وتطويرها في مجالات الأمن الغذائي و إدارة المياه والتقنيات الحديثة المستدامة.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أاحمد العيادة ومسؤولين من الجانب الأوروبي.