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بالفيديو .. بث مباشر للحظة توثيق مجموعة من تجار المخدرات لمقتلهم

بالفيديو .. بث مباشر للحظة توثيق مجموعة من تجار المخدرات لمقتلهم
مكسيكو سيتي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل ” الفيس بوك ” مقطع فيديو توثيقت كاميرا داخل سيارة للحظات الأخيرة في حياة مجموعة من تجار المخدرات في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل .

وأوضح المقطع مجموعة من الشباب خلال بث مباشر عبر ” فيسبوك ” وهم يتبادلون النكات لتفاجئهم الشرطة البرازيلية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية.

وانتهى مقطع الفيديو بعد سقوط الهاتف الذي كان يقوم بالتصوير على أرضية السيارة إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابعهم بجروح خطيرة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 37579 ] نشر منذ 20 دقيقة

يستاهلون ,,

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