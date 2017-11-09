بالفيديو .. بث مباشر للحظة توثيق مجموعة من تجار المخدرات لمقتلهم

مكسيكو سيتي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل ” الفيس بوك ” مقطع فيديو توثيقت كاميرا داخل سيارة للحظات الأخيرة في حياة مجموعة من تجار المخدرات في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل .

وأوضح المقطع مجموعة من الشباب خلال بث مباشر عبر ” فيسبوك ” وهم يتبادلون النكات لتفاجئهم الشرطة البرازيلية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية.

وانتهى مقطع الفيديو بعد سقوط الهاتف الذي كان يقوم بالتصوير على أرضية السيارة إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابعهم بجروح خطيرة .