بالصور.. جمعية الأطفال المعوقين بمكة تدشن فعالية ” اليوم العالمي للغذاء “

حسين العلي(صدى):

نظمت جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة احتفال لأطفالها بمناسبة ” اليوم العالمي للغذاء ” بمشاركة قسم التغذية العلاجية بمدينة الملك عبد الله الطبية، وبحضور أطفال المركز وعددهم 62 طفل وطفلة ( 31 بنات – 31 أولاد ) الذين قد رافقتهم أمهاتهم، بهدف تعميق الوعي العام بأهمية الغذاء، والتشجيع والاهتمام بالغذاء الصحي المفيد.

وكان لمركز الجمعية بمكة المكرمة بصمه جميلة في غرس وتعميق الغذاء الصحي عند الأطفال، بعرض ركن للفواكه والخضروات بأنواعها والعصائر ومنتجات الألبان، وذكر فوائدها وما تحتويه من قيمه غذائية.

كما قام معلمات القسم التعليمي بعمل عدة اركان لتصنيف الأطعمة حسب القيمة الغذائية الذي تحتويها، ومشاركة الأطفال في إعداد الوجبات الصحية إضافة الى تقديم محاضرة توعوية عن الغذاء الصحي والهرم الغذائي، مقدمة من قسم التغذية العلاجية بمدينة الملك عبد الله الطبية، شاركت في تقديمها أخصائيتي التغذية العلاجية، أ‌.أسماء المقاطي و أ.نهى العمرو.

وفي نهاية اليوم تم تقديم هدايا تذكارية مقدمة من المدينة الطبية للأطفال المعوقين، وأكدت مديرة المركز سلاف محمد سعيد حجازي ان مثل هذه الفعاليات تعمل على زيادة الوعي الغذائي لدى الأطفال المعوقين وأسرهم .

