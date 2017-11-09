تفاصيل أزمة النصر مع نادي فلامينجو وهذا موقف الفيفا في حال التصعيد

نواف السالم(صدى):

وصل إدارة النصر رفض نادي فلامينجو بجدولة مبلغ ثلاثة ملايين و100 ألف يورو جراء شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هرناني دي سوزا عام 2014م.

ووفقا لمصادر فإن إدارة النصر ستتلقى خطابا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” في الساعات القليلة المقبلة تؤكد خلاله فرض مبلغ اضافي على الادارة النصراوية مع الزامها بالمبادرة بتحويل المبالغ لادارة فلامينجو خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وفي حال التأخير سيتم خصم ست نقاط من الرصيد النقطي للفريق في الدوري السعودي للمحترفين وفي حال إصرار الإدارة النصراوية على عدم السداد سيتم تهبيط الفريق لمصاف دوري الأمير فيصل بن فهد.