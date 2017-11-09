” موسيقى القانون الحجازي ” في اليوم العالمي لمدرسة فنلندية

هلسنكي(صدى):

احتفلت بالتراث الغنائي السعودي مدرسة ” ايتا تابيولا ” الواقعة غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي، في ذكرى اليوم العالمي للمدرسة، حيث أتاحت لطلاب ومنسوبي المدرسة بالاستماع لموسيقى القانون الحجازي.

وتفاعل المنتسبين للمدرسة وطلابها بالاستماع لموسيقى القانون الحجازي أحد أشكال الفن السعودي العريق.

ومن جانبه عبر ديفيد كروفورد، نائب مدير المدرسة، عن إعجابه بآله القانون، كما أكد على انفتاحه اليوم على الفن السعودي وبالذات على آله القانون.

وأضاف ” كروفورد ” على أن هدف الاحتفال في يوم المدرسة العالمي هو دعوة للتعايش السلمي والانفتاح بين الثقافات والتركيز في هذا اليوم على الموسيقى كون الموسيقى هي لغة تواصل وحوار وتفاهم بين جميع الأعراق والثقافات، فهي التي تجمع الثقافات المختلفة وتسهم في الانفتاح الثقافي وهي لغة سلام وتواصل بين الشعوب.

ويقوم مجموعة من المعلمين بالتدريب في المدارس الفنلندية الآن ويأتي هذا التعاون وفق برنامج ” خبرات ” ويعد أحد البرامج الرائدة في تحقيق رؤية المملكة التي أطلقتها مؤخرًا.

ويخضع المقبولون لبرنامج تدريبي مكثف تقدمه الجامعات الشريكة في بلدان المقر، بعد اجتيازهم برنامج الإعداد اللغوي، وذلك للتعرف على التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة.