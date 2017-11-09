بالصور.. صحة الرياض تكرم 4 مشاريع فائزة بجائزة التميز بالجودة
احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الخميس بيوم الجودة تحت شعار ( القيادة اليومية )، بحضور مدير عام تحسين الجودة بوزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور سطام الشيحه وعدد من قيادات صحة الرياض ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية بالرياض.
وشهد الحفل الذي اقيم بالقاعة الكبرى بصحة الرياض إعلان المنشأت الصحية الفائزة بجائزة التميز والتي بلغ عددها اربع مشاريع وقد كان المركز الأول لهذا العام من نصيب مركز الملك سلمان للكلى, فيما حقق مستشفى الملك خالد بالمجمعة المركز الثاني, وحاز مستشفى الرفائع بالجمش على جائزة أفضل مشروع للمستشفيات أقل من 100 سرير, وحققت إدارة الرعاية الصيدلية المركز أول على مستوى ادارات تلتها إدارة التغذية، وكانت جميع المشاريع تتبع لمنهجية تحسين واضحة وقياس لمؤشرات أداء قبل وبعد التحسين.
ويستهدف البرنامج جميع ادارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض، وقد بلغ عدد برامج التحسين المشاركة اكثر من تسعة وخمسين برنامجا من ادارات المديرية والمنشئات الصحية التابعة لها منها 49 مشروعاً داخل المستشفيات و9 مشاريع من إدارات المديرية، وتتولى لجنة تقييم برامج التحسين بصحة الرياض تقييم المشاركات وفقا لضوابط علمية مدروسة تركز على كيفية اختيار المشاريع والفرق العاملة والمنهجية المستخدمة في التحسين واستخدام ادوات الجودة با ضافة الى مدى فعالية اجراءات التصحيحية والحلول وضمان استمرارية النجاحات المتحققة وانعكاسها على جودة اداء وتحسين الخدمة المقدمه للمريض وتلبية احتياجاته.
وتم خلال الحفل استعراض العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة إذ تم عرض قصص النجاح على مستوى المنطقة في مجال الجودة وتحسين الأداء.
وأوضح مدير ادارة الجودة بصحة الرياض الدكتور ابراهيم المالكي في كلمته الى اهمية ترسيخ ثقافة الجودة ودعم وتشجيع برامجها وأنشطتها ، واستعرض واقع الجودة وسلامة المرضى على مستوى المنطقة والنظرة المستقبلية، وفي معرض حديثه عن شعار اليوم وهو ” القيادة اليومية ” اشاد بالدعم الذي تلقاه هذه البرامج من قيادات الوزارة والقيادات في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وركز على أن تبني هذه القيادات للجودة هو العامل الرئيسي في نجاح هذه االنشطة وتحقيقها ألهدافها الموضوعة وتلمس احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة، وركز على اهمية الدعم والتحفيز في ترسيخ ثقافة الجودة مستشهدا بدور جائزة التميز في مشاريع التحسين في نشر هذه الثقافة على مستوى المديرية العامة للشؤون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها.
من جانب أخر، أكد مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجيه د. سطام الشيحة اهمية البرنامج في نشر ثقافة الجودة وتحفيز العاملين وضمان استمرارية العمل على مثل هذه البرامج داخل منشآت القطاع الصحي، وأكد ان الهدف اسمى من مثل هذه البرامج هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم.
كما أكد أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض تسعى جاهدة لتحقيق اهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتهم استراتيجية في مجال الجودة وس مة المرضى وأن هناك الكثير من المبادرات ومشاريع التحسين على مستوى مديرية الشئون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذكر بان تشجيع مثل هذه المبادرات وإبرازها مهم جدا لضمان نجاحها واستمرارية العمل بها بل وإمكانية تعميمها وا ستفادة من التجربة بشكل اوسع في منشآت اخرى.
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