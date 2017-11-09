بالصور.. ‎صحة الرياض تكرم 4 مشاريع فائزة بجائزة التميز بالجودة

سعيد العجل(صدى):

‎احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الخميس بيوم الجودة تحت شعار ( القيادة اليومية )، بحضور مدير عام تحسين الجودة بوزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور سطام الشيحه وعدد من قيادات صحة الرياض ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية بالرياض.

وشهد الحفل الذي اقيم بالقاعة الكبرى بصحة الرياض إعلان المنشأت الصحية الفائزة بجائزة التميز والتي بلغ عددها اربع مشاريع وقد كان المركز الأول لهذا العام من نصيب مركز الملك سلمان للكلى, فيما حقق مستشفى الملك خالد بالمجمعة المركز الثاني, وحاز مستشفى الرفائع بالجمش على جائزة أفضل مشروع للمستشفيات أقل من 100 سرير, وحققت إدارة الرعاية الصيدلية المركز أول على مستوى ادارات تلتها إدارة التغذية، وكانت جميع المشاريع تتبع لمنهجية تحسين واضحة وقياس لمؤشرات أداء قبل وبعد التحسين.

ويستهدف البرنامج جميع ادارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض، وقد بلغ عدد برامج التحسين المشاركة اكثر من تسعة وخمسين برنامجا من ادارات المديرية والمنشئات الصحية التابعة لها منها 49 مشروعاً داخل المستشفيات و9 مشاريع من إدارات المديرية، وتتولى لجنة تقييم برامج التحسين بصحة الرياض تقييم المشاركات وفقا لضوابط علمية مدروسة تركز على كيفية اختيار المشاريع والفرق العاملة والمنهجية المستخدمة في التحسين واستخدام ادوات الجودة با ضافة الى مدى فعالية اجراءات التصحيحية والحلول وضمان استمرارية النجاحات المتحققة وانعكاسها على جودة اداء وتحسين الخدمة ‎المقدمه للمريض وتلبية احتياجاته.

وتم خلال الحفل استعراض العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة إذ تم عرض قصص النجاح على مستوى المنطقة في مجال الجودة وتحسين الأداء.

وأوضح مدير ادارة الجودة بصحة الرياض الدكتور ابراهيم المالكي في كلمته الى اهمية ترسيخ ثقافة الجودة ودعم وتشجيع برامجها وأنشطتها ، واستعرض واقع الجودة وسلامة المرضى على مستوى المنطقة والنظرة المستقبلية، وفي معرض حديثه عن شعار اليوم وهو ” القيادة اليومية ” اشاد بالدعم الذي تلقاه هذه البرامج من قيادات الوزارة والقيادات في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وركز على أن تبني هذه القيادات للجودة هو العامل الرئيسي في نجاح هذه االنشطة وتحقيقها ألهدافها الموضوعة وتلمس احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة، وركز على اهمية الدعم والتحفيز في ترسيخ ثقافة الجودة مستشهدا بدور جائزة التميز في مشاريع التحسين في نشر هذه الثقافة على مستوى المديرية العامة للشؤون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها.

من جانب أخر، أكد مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجيه د. سطام الشيحة اهمية البرنامج في نشر ثقافة الجودة وتحفيز العاملين وضمان استمرارية العمل على مثل هذه البرامج داخل منشآت القطاع الصحي، وأكد ان الهدف اسمى من مثل هذه البرامج هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم.

كما أكد أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض تسعى جاهدة ‎لتحقيق اهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتهم استراتيجية في مجال الجودة وس مة المرضى وأن هناك الكثير من المبادرات ومشاريع التحسين على مستوى مديرية الشئون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذكر بان تشجيع مثل هذه المبادرات وإبرازها مهم جدا لضمان نجاحها ‎واستمرارية العمل بها بل وإمكانية تعميمها وا ستفادة من التجربة بشكل اوسع في منشآت اخرى.

