” الأرصاد ” تُغلق مصنعاً وتغرم 13 منشأة مخالفة لاشتراطات البيئة

عادل الحربي(صدى):

غَرمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 13 منشأة، وأغلقت مصنعاً مخالفاً للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات الدكتور ماجد أبو عشي, أن الهيئة مستمرة بالتفتيش على المنشآت المخالفة للاشتراطات لإيقاع العقوبات اللازمة، للتأكد من التزام المنشآت أيضاً بالاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة, مؤكداً أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية .

وشملت العقوبات عدة منشآت صناعية وتجارية في عدة مناطق على مستوى المملكة, حيث غرمت أربع منشآت بمنطقة مكة المكرمة، ومنشأة بالمدينة المنورة ، وسبع منشآت بالشمالية، في حين عوقبت منشأة واحدة في منطقة عسير .