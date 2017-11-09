” سامسونج ” تنافس ” جوجل ” بمتصفح جديد على تطبيقات أندرويد

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة سامسونج دخولها عالم تطبيقات الأندرويد بمتصفحها الخاص بالهواتف الذكية، على جميع أجهزة أندرويد، وبالتالي سيصبح من التطبيقات المنافسة بشدة لتطبيق جوجل كروم.

وأشارت شركة سامسونج إلى أن المتصفح المجاني يوفر للمستخدم العديد من الإعدادات وإمكانية الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة سامسونج، ويعمل تطبيق سامسونغ Internet على جميع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوغل أندرويد بدءً من الإصدار الخامس.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن متصفح سامسونج Internet يزخر بالعديد من الوظائف الفعالة لحظر محتويات الويب الضارة والخبيثة وحظر التتبع، بالإضافة إلى وظيفة الوضع الليلي ووضع التباين العالي للمستخدمين ضعاف البصر.