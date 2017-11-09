ريال مدريد يدفع 20 مليون يورو تعويضاً للباسكي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع حارس المرمى الدولي الإسباني الشاب كيبا أريزابالاغا حارس مرمى أتلتيك بيلباو الحالي.

وقالت المصادر أن كيبا يرفض فكرة تمديد تعاقده مع النادي الباسكي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويعتقد ريال مدريد ان كيبا هو مستقبل حراسة المرمى في النادي خاصة مع فشل ادارة فلورنتينو بيريز في ضم دافيد دي خيا من صفوف مانشستر يونايتد.

وينتظر ان يتعاقد ريال مدريد مع كيبا في صفقة انتقال حر لكن ريال مدريد ينوي دفع 20 مليون يورو تعويض للنادي الباسكي.