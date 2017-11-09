واصفة نظام الأسد بـ ” المجرم “.. تغريدة خاطئة تدفع وزيرة كندية للاعتذار

أوتاوا(صدى):

قال وزيرة البيئة الكندية، كاثرين ماكينا، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي في البرلمان إن “التغريدة كانت غير مقبولة بالمرة”. في إشارة إلى تغريدة نشرتها وزارتها على حسابها الرسمي على تويتر؛ رحبت فيها بقرار النظام السوري الانضمام إلى اتفاق باريس المناخي.

وكانت تلك التغريدة قد أثارت حالة من الجدل في البلاد، وهو ما دفع ” ماكينا ” إلى التغريد على حسابها الخاص على تويتر قائلة: ” بكل وضوح هناك خطأ حصل على حسابي الوزاري ” ، وذلك بعد أن أمرت بحذف التغريدة من حساب وزارتها.

وأوضحت ” ماكينا ” أنها وفور رصدها التغريدة على حسابها الوزاري مساء الثلاثاء أمرت مكتبها بحذفها فورًا، قائلة: ” أنا مدافعة عن حقوق الإنسان، وأعرف أفضل من أي شخص آخر أن نظام الأسد مجرم، وما يرتكبه من أفعال، الفظائع التي يرتكبها بحق شعبه، ليست مقبولة بالمرة “.

وجاء في التغريدة التي أثارت عاصفة جدل قوية في البلاد أن ” كندا تحيّي نيكاراغوا وسوريا ” على قرارهما الانضمام إلى #اتفاق_باريس المناخي، وقد أرفق النص بعلمي هذين البلدين.