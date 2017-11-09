مرور الخرج يضبط جملة من المخالفات في السيح

حمود العنزي(صدى):

‏كشفت مصادر أن الحملة المرورية التوعوية التي أطلقتها إدارة مرور الخرج رصدت هذا الأسبوع جملة من المخالفات على قائدي المركبات في مدينة السيح .

وقال مدير مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني أن المخالفات التي تم ضبطها في عدد من الطرق والشوارع بمدينة السيح تركزت في تظليل المركبة غير النظام وعدم وجود لوحات في المركبة ،وعدم وجود رخصة القيادة وعدم ربط حزام الأمان ، والحديث عبر الهاتف المحمول أثناء القيادة،وطمس لوحات المركبة ،وعدم استخدام الخوذة لقائدي الدرجات النارية وتم التعامل مع جميعها وفقاً للوائح النظامية .