الجيش اليمني يصد محاولات ميليشيا الانقلابيين التسلل لجبل نعمان

فهمي محمد(صدى):

قال مصدر عسكري بالجيش اليمني إن ” الجيش سيطر على تبة المزراب شمالي منطقة الكدحه وصد محاولات للميليشيا للتسلل الى جبل نعمان الاستراتيجي الواقع في عزلة الشراجة بجبل حبشي “.

وأضاف المصدر، في تصريح لوسائل إعلام تابعة للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا في قتالها ضد ميليشيا الانقلابيين.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيا في القوز بين قتيل وجريح بينهم القيادي الميداني زياد الربح وتدمير آليات عسكرية والإستيلاء على معدات قتالية وأسلحة وذخيرة.

وأوضح المصدر العسكري، أن المعارك تركزت في عزلة الشراجة ومنطقة الأشروح بأطراف مديرية جبل حبشي وفي محيط تبة القوز وجبل هوب العقاب جنوبي مديرية مقبنة المجاورة وسط دفع قوات الجيش في اللواء 17 مشاه وقيادة محور تعز بتعزيزات كبيرة إلى عدد من المواقع في جبل حبشي ومقبنة لإسناد الجبهة.