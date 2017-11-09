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بالفيديو.. فارس يعتدي على حصانه بوحشية

بالفيديو.. فارس يعتدي على حصانه بوحشية
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظات صادمة لفارس يقفز من أعلى حصانه ويضربه.

وأكدت مصادر إعلامية أجنبية ، أنه تم إيقاف الفارس الأسترالي ” ديلان كابوتش ” البالغ من العمر 22 عاما، لمدة أسبوعين، لضربه الحصان بوحشية بعد رفضه الوقوف بهدوء.

وأثار تصرف الفارس مع حصانه، غضب معجبيه ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37579 ] نشر منذ 1 ساعة

طز فيهم وفيما يتقنون ,,

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة

تأكدوا من الفيديو بلا حركاته

[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله المستعان

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