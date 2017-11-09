” الزلازل والبراكين ” تكشف تعرض النماص لـ 27 هزة أرضية في 5 أيام

عادل الحربي(صدى):

كشف المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين عن تعرض مدينة النماص لـ27 هزة أرضية خلال 5 أيام.

وأوضح المدير العام للمركز المهندس هاني زهران أن سبب عدم الإعلان عن تلك الهزات يرجع لكونها ضعيفة ولا تشكل خطرا لأن قوتها أقل من 3 درجات، وهي تعتبر ارتدادية للهزات القوية.

وأشار إلى أن أولى الهزات القوية التي تعرضت لها النماص كانت يوم الجمعة الماضية بقوة 4 ريختر تلتها 6 هزات ضعيفة في اليوم ذاته، ثم هزة السبت التي بلغت 3 ريختر، وآخرها هزة أمس بقوة 2.7 وكانت على بعد 21 كلم من النماص، مرجعا سبب حدوثها هو أن المنطقة تعد منطقة تلاقي لثلاثة صدوع أرضية.