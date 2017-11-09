” الزلازل والبراكين ” تكشف تعرض النماص لـ 27 هزة أرضية في 5 أيام
كشف المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين عن تعرض مدينة النماص لـ27 هزة أرضية خلال 5 أيام.
وأوضح المدير العام للمركز المهندس هاني زهران أن سبب عدم الإعلان عن تلك الهزات يرجع لكونها ضعيفة ولا تشكل خطرا لأن قوتها أقل من 3 درجات، وهي تعتبر ارتدادية للهزات القوية.
وأشار إلى أن أولى الهزات القوية التي تعرضت لها النماص كانت يوم الجمعة الماضية بقوة 4 ريختر تلتها 6 هزات ضعيفة في اليوم ذاته، ثم هزة السبت التي بلغت 3 ريختر، وآخرها هزة أمس بقوة 2.7 وكانت على بعد 21 كلم من النماص، مرجعا سبب حدوثها هو أن المنطقة تعد منطقة تلاقي لثلاثة صدوع أرضية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37580 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر بستره الضافي ,, آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3302 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يحفظنا بحفظه ويكفينا شر الزلازل والمحن