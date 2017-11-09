عملية معقدة تنقذ حياة طفل سوري من الموت بألمانيا

برلين(صدى):

تمكن علماء من المانيا في أنقاذ حياة طقل من الموت بعدما تمكنوا من تطوير جلد معدل وراثياً، ليغطي تقريباً كامل جسم الطفل السوري البالغ من العمر 7 سنوات، كان يعاني من اضطراب وراثي مدمر .

وقالت الجارديانأن المرض حعل جلد الطفل الذي ولد في سوريا رقيقاً وضعيفاً، قبل أن يقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لزرع جلد جديد معدل جينياً؛ ليغطي تقريباً 80% من جسمه، واستغرق علاج الطفل، الذي قدِم إلى ألمانيا عام 2013، حوالى عامين، ويعيش حالياً حياة طبيعية.

ويرى باحثون أن هذا الإجراء الطبي غير المسبوق، قد يساعد في تغيير حياة الآلاف من المرضى حول العالم.